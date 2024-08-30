В Самаре прошел финал областного турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»

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28 августа 2024 года на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоялся финал XVI областного турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». Турнир по традиции проходил в 3 этапа:

I этап: с 1 июня по 11 июля – соревнования в городских округах и муниципальных районах Самарской области (участвовали команды пришкольных и оздоровительных лагерей, а также дворовые команды городских округов и муниципальных районов Самарской области);

II этап: с 12 июля по 15 августа – групповые и зональные соревнования;

III этап: финальные соревнования – 28 августа.

В III этапе турнира приняли участие команды, занявшие первые места в зональных соревнованиях II этапа в каждой возрастной группе.

- Лето пролетело быстро: кажется, недавно мы открывали очередной сезон «Лета с футбольным мячом», а к концу августа уже более 30 тысяч детей из всех уголков Самарской области приняли в нем участие, сыграли в интересных и зачастую бескомпромиссных матчах, - сказал на открытии финальных соревнований председатель оргкомитета турнира, врио вице-губернатора - руководителя департамента внутренней политики Самарской области Александр Фетисов. - Лучшие команды собрались в финале на тренировочных площадках стадиона "Солидарность Самара Арена", где во время чемпионата мира тренировались лучшие футболисты планеты. Уверен, что участники «Лета с футбольным мячом» в ближайшее время пополнят ряды наших футбольных академий, а затем и профессиональных клубов, и многих ждет большое будущее.



В соревнованиях мальчиков 2010-2012 г.р. определены следующие победители и призеры:

Лучший игрок: Сорокоумов Иван, Команда школы №2 из Усть-Кинельского

Лучший нападающий: Штаев Никита, «Кодр-СОШ №1» м.р. Шенталинский

Лучший защитник: Костяев Арсений, «Жигули-ГБОУ СОШ» с. Курумоч

Лучший вратарь: Ерёменко Матвей, «Варяг-школа №174» г.о. Самара

Лучший тренер: Кореченко Александр Андреевич, «Варяг-школа №174» г.о. Самара

3 место: «Кодр-СОШ №1» м.р. Шенталинский

2 место: «Жигули-ГБОУ СОШ» с. Курумоч

1 место: «Варяг-школа №174» г.о. Самара

В турнире мальчиков 2013-2015 г.р. определены следующие победители и призеры:

Лучший игрок: Константинов Илья, «Юность» г.о. Похвистнево

Лучший нападающий: Чумаков Марк, «Южный город» м.р. Волжский

Лучший защитник: Звягинцев Платон, «Юни Юве-школа №91» г.о. Тольятти

Лучший вратарь: Николаев Даниил, «Варяг-школа №174» г.о. Самара

Лучший тренер: Юртайкин Сергей Вячеславович, «Юни Юве-школа №91» г.о. Тольятти

3 место: «Варяг-школа №174» г.о. Самара

2 место: «Южный город» м.р. Волжский

1 место: «Юни Юве-школа №91» г.о. Тольятти

Среди девочек 2010-2012 г.р. определены следующие победители и призеры:

Лучший игрок: Коренченко Юлия, «Пантеры» с. Марьевка м.р. Пестравский

Лучший нападающий: Шкут Дарья, «Салют» м.р. Красноярский

Лучший защитник: Фенатеева Ева, «Кинельский» м.р. Кинельский

Лучший вратарь: Белова Ульяна, «Кристалл-ДДЮТ Успех» г.о. Жигулевск

Лучший тренер: Мишагин Сергей Игоревич, «Кристалл-ДДЮТ Успех» г.о. Жигулевск

3 место: «Салют» м.р. Красноярский

2 место: «Кинельский» м.р. Кинельский

1 место: «Кристалл-ДДЮТ Успех» г.о. Жигулевск

В соревнованиях девочек 2013-2015 г.р. определены следующие победители и призеры:

Лучший игрок: Елизарова Мария, «Патриот» с. Кротовка

Лучший нападающий: Мещерякова Милана, СМТЛ-Октябрьский район г.о. Самара

Лучший защитник: Данькова Дарья, «Акрон-1» г.о. Тольятти

Лучший вратарь: Авраменко Ульяна, «Легионика» м.р. Красноярский

Лучший тренер: Мишин Герман Владимирович, «Легионика» м.р. Красноярский

3 место: СМТЛ-Октябрьский район г.о. Самара

2 место: «Акрон-1» г.о. Тольятти

1 место: «Легионика» м.р. Красноярский



Кроме турнира в 2024 году по традиции были проведены творческие конкурсы на тему футбола: конкурс рисунков, фотографий и конкурс футбольного фристайла. Участниками стали более 5 тысяч детей из

37 муниципалитетов Самарской области.

Победителями и призерами конкурсов стали:

Конкурс рисунков «Лето с футбольным мячом в моей жизни»

В возрастной категории 5-8 лет:

1 место: Баринова Марья, Структурное подразделение «Детский сад «Ладушки» ГБОУ Гимназии № 1 г.Новокуйбышевска

2 место: Милосердов Александр, структурное подразделение «Детский сад «Кораблик» ГБОУ СО ООШ №19 имени Героя Социалистического Труда А.С. Федотовой г.о. Новокуйбышевск Самарской области

3 место: Терентьев Кирилл, МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара

В возрастной категории 9-13 лет:

1 место: Караваев Илья, МБОУ Школа №106 г.о. Самара

2 место: Куляшев Александр, ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск

3 место: Нуралиева Самира, ГБОУ СОШ № 8 г.о.Чапаевск

В возрастной категории 14-17 лет:

1 место: Падалкин Владислав, МБОУ ДО «Детская школа искусств № 2 «Гармония» городского округа Чапаевск

2 место: Ахметзянова Виктория, ГБОУ СО Гимназия №1 имени Н.И. Ферапонтова г. о. Новокуйбышевск Самарской области

3 место: Хрянина Евгения, ГБОУ СОШ с.Екатериновка м.р.Приволжский



Фотоконкурс «Футбольный болельщик»:

1 место: Максимычева Анастасия, МБУ «КДЦ с.п.Кинель-Черкассы» СК с.Тоузаково

2 место: Карпов Владислав, ГБОУ СОШ №3 г. Сызрань

3 место: Зубеева Виктория, МБУ «Школа №25» г.о. Тольятти



Конкурс видеороликов на лучшее владение мячом «Футбольный фристайл»:

1 место: Пендюхов Семён, МБОУ Школа»102 г.о. Самара

2 место: Борзых Григорий, ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск

3 место: Скалдин Александр, ГБПОУ «СПК» г. Сызрань

В рамках проекта были проведены игры в пришкольных и спортивно - оздоровительных лагерях региона, на территориях муниципальных образований Самарской области прошла серия мастер-классов от игроков и ветеранов ПФК «Крылья Советов, ФК «Акрон», тренеров Академий «Крылья Советов» и им.Юрия Коноплёва. В финале турнира прошли мастер-классы и автограф сессии для участников соревнований, в том числе от вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева.



Почетными гостями фестиваля стали семьи участников СВО, принимавшие участие в проекте «Лето с футбольным мячом» за 16 лет существования проекта. Дети сыграли в дружеском матче со звездами футбола и проявляли свои знания на интерактивных спортивных и исторических площадках.



Именной кубок Максима Пустозвонова, игрока академии «Крылья Советов», погибшего в зоне СВО, был вручен его сестрой лучшему полузащитнику турнира 2024 года.

Все участники получили фирменные майки с логотипами проекта, а победители и лучшие игроки кубки, медали и памятные сувениры от ПФК «Крылья Советов» и ФК «Акрон».

Одним из главных подарков победителям стала поездка в профильную футбольную смену Центра для одаренных детей «ВЕГА» с участием профессиональных тренеров и известных игроков профессиональных клубов, а также представление Самарской области на Всероссийском финале с 16-20 сентября в п. Рощино, Выборгского района Ленинградской области.



Фото: РВИО по Самарской области