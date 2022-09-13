В Самаре прошел финал Чемпионата Поволжья по дрифту DRIFT THAT

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На площадке торгового комплекса «Амбар» прошли самые зрелищные автоспортивные соревнования Поволжья - GRAND FINAL чемпионата DRIFT THAT.

Участие в чемпионате приняли пилоты из разных городов России – от Самары до Сургута (Самара, Тольятти, Уфа, Саратов, Балаково, Казань, Набережные Челны, Ульяновск, Екатеринбург, Орск, Санкт-Петербург, Сургут).

Профессионалы своего дела показали уникальное мастерство и сожгли больше 100 покрышек. По итогам всех этапов сезона победителем Чемпионата по дрифту DRIFT THAT – 2022 стал самарец Сергей Ермаков на BMW E-36, на втором месте пилот из Уфы Ильнур Ханбинков (BMW E-30) и третье место занял тольяттинец Валерий Абрамов (BMW E-46).

Лидерами финального этапа стали самарцы Александо Поссен, Сергей Кузнецов и Евгений Коровин. В дрифте все непредсказуемо, ведь по итогам тренировочных заездов, прошедших накануне, лучшим стал приглашенный из Санкт-Петербурга пилот RDS GP и известный дрифт-блогер Матвей Вахрушев, набравший 87 из 100 возможных баллов. Но во время самой серии фортуна оказалась на стороне самарцев.

В качестве гостя в этот раз финал также посетил российский дрифт-блогер Иван Бавровский (Godzilla), автор канала «Дрифтанутые» на YouTube.

Для многочисленных гостей чемпионата весь день проходила выставка самых ярких и эффектных автомобилей, Burnout Show, а еще можно было понаблюдать за росписью авто художником Василием Four. Все желающие перед началом соревнований смогли получить заряд адреналина, проехав трассу вместе с пилотом в режиме боевого заезда на DRIFT – TAXI.