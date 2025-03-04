В Самаре пройдут традиционные соревнования по лыжным гонкам памяти Виктора Ольховского

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8 марта в парке имени 60-летия Советской власти пройдут традиционные соревнования по лыжным гонкам памяти Виктора Ольховского.

Начало в 11.00

Предварительные заявки на участие принимаются до 12.00 6 марта по электронной почте: 11sport@mail.ru.



Соревнования пройдут в следующих возрастных группах:

- юноши и девушки 2007-2008 г.р.;

- юноши и девушки 2009-2010 г.р.;

- юноши и девушки 2011-2012 г.р.;

- мальчики и девочки 2013-2014 г.р.;

- мальчики и девочки 2015-2016 г.р.

Участникам предстоит преодолеть дистанции в 1 км (спринт), 3 км и 5 км.

Победители и призеры соревнований определят по наилучшему результату в личном первенстве в каждой возрастной группе. Спортсмены, занявшие призовые места будут награждены дипломами и медалями соответствующих степеней.