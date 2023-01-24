В Самаре пройдет второй детско-юношеский фестиваль единоборств «Кубок Губернатора Самарской области»

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28 и 29 января, СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» (Самара, ул. Молодогвардейская, 222).



Открытие турнира состоится в субботу, 28 января, в 15:00. Организаторами запланированы поединки с профессиональными спортсменами и гала-концерт. Вход свободный.



В соревнованиях примут участие спортсмены в возрасте от шести до семнадцати лет из 25 регионов России, а также атлеты из Казахстана. Открытый турнир позволит ведущим и начинающим спортсменам повысить уровень своего мастерства в соревнованиях по тхэквондо и кикбоксингу (в разделах ORIGINAL и POINT-CONTACT), а также в двух разделах бразильского джиу-джитсу (GI и NO-GI), сообщает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО