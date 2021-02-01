В Самаре пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»

13 февраля 2021 года состоится XXXIX открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Центральный старт традиционно пройдет в учебно-спортивном центре «Чайка» в п. Управленческий. Участие в соревнованиях бесплатное. В них могут принять все желающие в возрасте от 12 до 70 лет независимо от уровня спортивной подготовки. Официальная церемония открытия – 10.30.
В программе соревнований забеги на дистанции 5 и 10 км по различным возрастным категориям, а также массовый забег на 2021 метр. В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой старт будет осуществляться группами по 50 человек.
Комиссия по допуску участников работает по адресу г. Самара, п. Управленческий, ГАУ СО «Учебно-спортивный центр «Чайка» в соответствии с графиком:
- 08 февраля – с 14.00 до 18.00;
- 9-11 февраля – с 11.00 до 18.00;
- 12 февраля – с 11.00 до 19.00;
- 13 февраля – с 10.00 до 12.00 (принимаются заявки только на массовый забег).
Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность.
Для участия в соревнованиях в комиссию должны быть предоставлены следующие документы:
индивидуальные заявки:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- справка врача о допуске к участию (оригинал и копию);
- полис обязательного медицинского страхования.
заявки от организаций:
- заявка по форме: ФИО, дата рождения, личная подпись и печать врача о допуске, подпись руководителя, печать командирующей организации, печать медицинского учреждения.
Программа мероприятия здесь, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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