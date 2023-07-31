В Самаре пройдет веломарафон "Сокольи горы"

215

Любители маунтинбайка будут соревноваться на трассах нижней поляны спортивной школы "Чайка". Старт соревнований - в 9 утра воскресенья, 6 августа, пишет Сова.

Организацией и проведением кросс-кантри веломарафона "Сокольи горы" (10+) занимаются областная федерация велоспорта, городской центр развития физкультуры и спорта и центр организации мероприятий "Волгамэн".

В программе веломарафона - заезды на 1586 метров, а также на 7, 21 и 35 километров. На старт допускаются велосипедисты старше 10 лет. Обязательные условия - наличие медицинской справки и велошлема.

Участие в веломарафоне на любой дистанции бесплатное. Зарегистрироваться можно на портале RussiaRunning.

Фото: pxhere.com