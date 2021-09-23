В Самаре пройдет «Открытый кубок ПФО «Союз народов» по сётокан карате JSKA»

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В Самаре 26 сентября 2021 года в 10:00 в спортивном комплексе «Локомотив» (​ул. Агибалова, 7а) пройдет межнациональный спортивный турнир «Открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по сётокан карате JSKA». Организаторами мероприятия являются спортивный клуб «KARS», созданный при Самарской региональной общественной организации «Армянская Община», а также Региональная общественная организация «Союз народов Самарской области». Турнир проводится при поддержке Администрации г. о. Самара.

В 10:00 состоится церемония открытия, далее начнутся непосредственно соревнования. Планируется около 200 участников различных возрастных категорий. Среди них дети и молодежь, представители спортивных школ сётокан карате Самарской области, соседних областей ПФО и республик. Они продемонстрируют свое мастерство судьям и зрителям.

Целями мероприятия являются не только поддержание спортивного духа, выявление самых подготовленных и талантливых спортсменов для участия в областных, всероссийских и международных соревнованиях, но и укрепление отношений представителей различных национальностей, проживающих на территории нашего региона и соседних областей.

Важное значение имеют также популяризация и дальнейшее развитие сётокан карате в городском округе Самара и Самарской области, привлечение жителей всех возрастов к активным систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни.

Стоит отметить, что турнир пройдет с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер.