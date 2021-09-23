В Самаре пройдет «Открытый кубок ПФО «Союз народов» по сётокан карате JSKA»

В Самаре 26 сентября 2021 года в 10:00 в спортивном комплексе «Локомотив» (ул. Агибалова, 7а) пройдет межнациональный спортивный турнир «Открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по сётокан карате JSKA». Организаторами мероприятия являются спортивный клуб «KARS», созданный при Самарской региональной общественной организации «Армянская Община», а также Региональная общественная организация «Союз народов Самарской области». Турнир проводится при поддержке Администрации г. о. Самара.
В 10:00 состоится церемония открытия, далее начнутся непосредственно соревнования. Планируется около 200 участников различных возрастных категорий. Среди них дети и молодежь, представители спортивных школ сётокан карате Самарской области, соседних областей ПФО и республик. Они продемонстрируют свое мастерство судьям и зрителям.
Целями мероприятия являются не только поддержание спортивного духа, выявление самых подготовленных и талантливых спортсменов для участия в областных, всероссийских и международных соревнованиях, но и укрепление отношений представителей различных национальностей, проживающих на территории нашего региона и соседних областей.
Важное значение имеют также популяризация и дальнейшее развитие сётокан карате в городском округе Самара и Самарской области, привлечение жителей всех возрастов к активным систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни.
Стоит отметить, что турнир пройдет с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер.