В Самаре пройдет лыжный марафон «Сокольи горы 2022»

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Марафон состоится на территории учебно-спортивного центра «Чайка». Трасса пройдет по лесным просекам в окрестностях Сокольих Гор.



✔️27 января состоится ночная лыжная гонка свободным стилем, мужчины преодолеют 10 км, женщины – дистанцию в 5 км. Старт в 18:00.

✔️29 января пройдут соревнования на дистанциях: 10 км; 20 км; 30 км; 50 км свободным стилем. Формат гонки — масс-старт. Начало - 11:00. Также запланирован забег на 3 км (стартовый взнос не взимается). Старт в 10:25.

✔️30 января состоятся лыжные старты на дистанциях 7,5 км; 15 км; 30 км классическим стилем. Формат гонки — масс-старт. Начало соревнований в 11:00. Кроме того, участники могут преодолеть дистанцию в 2,5 км (стартовый взнос не взимается). Старт – 10:25.



Участие в соревнованиях могут принять спортсмены и любители лыжного спорта, имеющие допуск врача. Регистрация по ссылке: https://russiarunning.com/event/sokol2022.