В Самаре пройдет корпоративный турнир по регби

Сегодня в Самаре на площадках стадиона "Солидарность Самара Арена" пройдет 6-й тур второго сезона Бизнес-лиги Матч ТВ: турнир по тэг-регби среди корпоративных команд.
В нем участвуют команды крупнейших российских компаний и госучреждений - 24 корпоративных коллектива, в числе которых представители федеральной и московской власти, бизнеса, IT-компаний и общественных организаций.
6-й тур принимает площадка "Энергия" стадиона "Солидарность Самара Арена". Соревнования также проходили в Москве, Ярославле, Сочи, Екатеринбурге и Суздале.
Амбассадор лиги - Василий Артемьев, регбист и телеведущий.
Фото: Минспорта региона