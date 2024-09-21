В Самаре пройдет корпоративный турнир по регби

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Сегодня в Самаре на площадках стадиона "Солидарность Самара Арена" пройдет 6-й тур второго сезона Бизнес-лиги Матч ТВ: турнир по тэг-регби среди корпоративных команд.



В нем участвуют команды крупнейших российских компаний и госучреждений - 24 корпоративных коллектива, в числе которых представители федеральной и московской власти, бизнеса, IT-компаний и общественных организаций.



6-й тур принимает площадка "Энергия" стадиона "Солидарность Самара Арена". Соревнования также проходили в Москве, Ярославле, Сочи, Екатеринбурге и Суздале.



Амбассадор лиги - Василий Артемьев, регбист и телеведущий.

Фото: Минспорта региона