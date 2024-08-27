В Самаре пройдет финал XVI областного турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»

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28 августа 2024 года на тренировочных площадках «Энергия», «Восход» стадиона «Солидарность Самара Арена» (г. Самара, ул. Демократическая, 57а, 57б) состоится финал XVI областного турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» и торжественная церемония награждения победителей творческих конкурсов.



В 2024 году турнир по традиции проходил в 3 этапа:

I этап: с 1 июня по 11 июля – соревнования в городских округах и муниципальных районах Самарской области (участвовали команды пришкольных и оздоровительных лагерей, а также дворовые команды городских округов и муниципальных районов Самарской области);

II этап: с 12 июля по 15 августа – групповые и зональные соревнования;

III этап: финальные соревнования – 28 августа.



В III этапе турнира участвуют команды, занявшие первые места в зональных соревнованиях II этапа в каждой возрастной группе.

В соревнованиях мальчиков 2010 – 2012 г.р. в группе А сыграют команды села Васильевка Ставропольского района, «Жигули-ГБОУ СОШ» с. Курумоч, «Варяг-школа №174» из Самары.

В группе Б будут соревноваться ЦПФ «Лада-88» из Тольятти, «Кодр-СОШ №1» из Шенталы и команда школы №2 из Усть-Кинельского.



В турнире мальчиков 2013-2015 г.р. в группе А выступят команда школы села Ягодное, «Варяг-школа №174» из Самары, «Юни Юве-школа №91» из Тольятти, в группу Б попали «Юность» из Похвистнева, «Металлист-СОШ» из Челно-Вершин и ЦДО Образовательного центра «Южный город» из Волжского района.



Среди девочек 2010 – 2012 г.р. в группе А будут играть «Пантеры» из Марьевки, «Кинельский» из Кинельского района и ШСК «Надежда» школы села Богдановка. В группе Б выступят «Салют» из Красноярского района, «Кристалл-ДДЮТ Успех» из Жигулевска и ШСК «Кристалл» - школа №77 из Самары.



В соревнованиях девочек 2013 – 2015 г.р. по жеребьевке в группу А попали «Олимп»-ДЮСШ-СОШ поселка Варламово, «Акрон-1» из Тольятти и СМТЛ-Октябрьский район из Самары, а в группе Б будут играть «Легионика» из Красноярского района, «Патриот» из Кротовки и ГБОУ НШ с.Красноармейское.



Программа III этапа турнира:

09:30 – 10:20 Прибытие участников соревнований, регистрация команд.

10:20 – 10:30 Общее построение команд.

10:30 – 11:00 Церемония торжественного открытия финальных

соревнований.

11:00 – 14:30 Проведение финальных игр турнира.

14:30 – 15:00 Мастер-классы и автограф сессии для участников

соревнований от футболистов ПФК «Крылья Советов» и

ФК «Акрон».

15:00 – 15:20 Дружеский матч между ветеранами ПФК «Крылья

Советов» и капитанами команд участников турнира.

15:20 – 16:00 Торжественная церемония награждения победителей

турнира и творческих конкурсов.

16:00 Окончание мероприятия. Отъезд участников соревнований.



Кроме турнира в 2024 году по традиции были проведены творческие конкурсы на тему футбола: конкурс рисунков, фотографий и конкурс футбольного фристайла. Участниками стали более 5 тысяч детей из 37 муниципалитетов Самарской области. Также в рамках проекта были проведены игры в пришкольных и спортивно-оздоровительных лагерях региона, на территориях муниципальных образований Самарской области прошла серия мастер-классов от игроков и ветеранов ПФК «Крылья Советов, ФК «Акрон», тренеров Академий «Крылья Советов» и имени Юрия Коноплёва.



В финале турнира пройдут мастер-классы и автограф сессии для участников соревнований, в том числе от вратаря Крыльев Советов Ивана Ломаева. Почетными гостями мероприятия станут семьи участников СВО, принимавшие участие в проекте «Лето с футбольным мячом» за 16 лет существования проекта. Дети сыграют в дружеском матче со звездами футбола и проявят свои знания на интерактивных спортивных и исторических площадках. Именной кубок Максима Пустозвонова, игрока академии «Крылья Советов», погибшего в зоне СВО, будет вручен его сестрой лучшему полузащитнику турнира 2024 года. Все участники получат фирменные майки с логотипами проекта, а победители и лучшие игроки кубки, медали и памятные сувениры от ПФК «Крылья Советов» и ФК «Акрон».



Одним из главных подарков победителям станет поездка на профильную футбольную смену Центра для одаренных детей «ВЕГА» с участием профессиональных тренеров и известных игроков профессиональных клубов, а также представление Самарской области на Всероссийском финале, который пройдет в период с 16 по 20 сентября в п. Рощино, Выборгского района Ленинградской области.



Фото: Виталий Сыроватко