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В Самаре пройдет финал XVI областного турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом»

27 августа 2024 16:57
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28 августа на тренировочных площадках «Энергия», «Восход» стадиона «Солидарность Самара Арена».

28 августа 2024 года на тренировочных площадках «Энергия», «Восход» стадиона «Солидарность Самара Арена» (г. Самара, ул. Демократическая, 57а, 57б) состоится финал XVI областного турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» и торжественная церемония награждения победителей творческих конкурсов.

В 2024 году турнир по традиции проходил в 3 этапа:
I этап: с 1 июня по 11 июля – соревнования в городских округах и муниципальных районах Самарской области (участвовали команды пришкольных и оздоровительных лагерей, а также дворовые команды городских округов и муниципальных районов Самарской области);
II этап: с 12 июля по 15 августа – групповые и зональные соревнования;
III этап: финальные соревнования – 28 августа.

В III этапе турнира участвуют команды, занявшие первые места в зональных соревнованиях II этапа в каждой возрастной группе.
В соревнованиях мальчиков 2010 – 2012 г.р. в группе А сыграют команды села Васильевка Ставропольского района, «Жигули-ГБОУ СОШ» с. Курумоч, «Варяг-школа №174» из Самары.
В группе Б будут соревноваться ЦПФ «Лада-88» из Тольятти, «Кодр-СОШ №1» из Шенталы и команда школы №2 из Усть-Кинельского.

В турнире мальчиков 2013-2015 г.р. в группе А выступят команда школы села Ягодное, «Варяг-школа №174» из Самары, «Юни Юве-школа №91» из Тольятти, в группу Б попали «Юность» из Похвистнева, «Металлист-СОШ» из Челно-Вершин и ЦДО Образовательного центра «Южный город» из Волжского района.

Среди девочек 2010 – 2012 г.р. в группе А будут играть «Пантеры» из Марьевки, «Кинельский» из Кинельского района и ШСК «Надежда» школы села Богдановка. В группе Б выступят «Салют» из Красноярского района, «Кристалл-ДДЮТ Успех» из Жигулевска и ШСК «Кристалл» - школа №77 из Самары.

В соревнованиях девочек 2013 – 2015 г.р. по жеребьевке в группу А попали «Олимп»-ДЮСШ-СОШ поселка Варламово, «Акрон-1» из Тольятти и СМТЛ-Октябрьский район из Самары, а в группе Б будут играть «Легионика» из Красноярского района, «Патриот» из Кротовки и ГБОУ НШ с.Красноармейское.

Программа III этапа турнира:
09:30 – 10:20 Прибытие участников соревнований, регистрация команд.
10:20 – 10:30 Общее построение команд.
10:30 – 11:00 Церемония торжественного открытия финальных
соревнований.
11:00 – 14:30 Проведение финальных игр турнира.
14:30 – 15:00 Мастер-классы и автограф сессии для участников
соревнований от футболистов ПФК «Крылья Советов» и
ФК «Акрон».
15:00 – 15:20 Дружеский матч между ветеранами ПФК «Крылья
Советов» и капитанами команд участников турнира.
15:20 – 16:00 Торжественная церемония награждения победителей
турнира и творческих конкурсов.
16:00 Окончание мероприятия. Отъезд участников соревнований.

Кроме турнира в 2024 году по традиции были проведены творческие конкурсы на тему футбола: конкурс рисунков, фотографий и конкурс футбольного фристайла. Участниками стали более 5 тысяч детей из 37 муниципалитетов Самарской области. Также в рамках проекта были проведены игры в пришкольных и спортивно-оздоровительных лагерях региона, на территориях муниципальных образований Самарской области прошла серия мастер-классов от игроков и ветеранов ПФК «Крылья Советов, ФК «Акрон», тренеров Академий «Крылья Советов» и имени Юрия Коноплёва.

В финале турнира пройдут мастер-классы и автограф сессии для участников соревнований, в том числе от вратаря Крыльев Советов Ивана Ломаева. Почетными гостями мероприятия станут семьи участников СВО, принимавшие участие в проекте «Лето с футбольным мячом» за 16 лет существования проекта. Дети сыграют в дружеском матче со звездами футбола и проявят свои знания на интерактивных спортивных и исторических площадках. Именной кубок Максима Пустозвонова, игрока академии «Крылья Советов», погибшего в зоне СВО, будет вручен его сестрой лучшему полузащитнику турнира 2024 года. Все участники получат фирменные майки с логотипами проекта, а победители и лучшие игроки кубки, медали и памятные сувениры от ПФК «Крылья Советов» и ФК «Акрон».

Одним из главных подарков победителям станет поездка на профильную футбольную смену Центра для одаренных детей «ВЕГА» с участием профессиональных тренеров и известных игроков профессиональных клубов, а также представление Самарской области на Всероссийском финале, который пройдет в период с 16 по 20 сентября в п. Рощино, Выборгского района Ленинградской области.
 

Фото: Виталий Сыроватко

Теги: Мероприятия

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