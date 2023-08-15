В Самаре пройдет фестиваль спортивного ориентирования «O_Fest»

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С 18 по 20 августа в поселке Прибрежный на территории базы отдыха «Радуга» пройдет фестиваль спортивного ориентирования «O_Fest». Планируется, что в мероприятии примут участие более 300 поклонников здорового и активного образа жизни. На фестиваль уже заявились спортсмены из Ульяновска, Казани, Челябинска, Миасса, Екатеринбурга, Воронежа, Саратова, Пензы и Москвы.



Спортивное ориентирование - вид спорта, сочетающий в себе физические и умственные нагрузки на фоне положительных эмоций в постоянно меняющихся внешних условиях, а также требующий от спортсменов быстрой и точной оценки сложившейся ситуации и умения мыслить в условиях больших физических нагрузок.



Впервые фестиваль «O_Fest» был организован и проведен в 2018 году. В 2023 году он отмечает свой пятилетний юбилей. На протяжении трех дней участников ожидают дистанции по красивой местности, ночное ориентирование, лабиринт, разнообразные конкурсы, фотовыствка и многое другое.

Фото: минспорта СО