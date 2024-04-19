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В Самаре проходят открытые областные соревнования по спортивной гимнастике

19 апреля 2024 16:55
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Памяти тренеров Галины Елховой и Евгения Логвинова - заслуженных тренеров РСФСР, воспитавших в Куйбышеве (Самаре) множество мастеров спорта.

В Самаре проходят открытые соревнования Самарской области по спортивной гимнастике памяти тренеров Галины Павловны Елховой и Евгения Петровича Логвинова - заслуженных тренеров РСФСР, воспитавших в Куйбышеве (Самаре) множество мастеров спорта.

В соревнованиях принимают участие свыше 150 спортсменов в возрасте от 7 до 12 лет из 14 городов России. Самарскую область представляют команды Самары (СШОР-5 и СШОР-18), Тольятти и Сызрани.

В рамках соревнований состоялось торжественное вручение почетных грамот министерства спорта действующим тренерам по спортивной гимнастике - Михаилу Савушкину и Елене Жигановой - за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Самарской области.

 

Фото:  минспорта СО

Теги: Самара

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