В Самаре проходят открытые областные соревнования по спортивной гимнастике

101

В Самаре проходят открытые соревнования Самарской области по спортивной гимнастике памяти тренеров Галины Павловны Елховой и Евгения Петровича Логвинова - заслуженных тренеров РСФСР, воспитавших в Куйбышеве (Самаре) множество мастеров спорта.



В соревнованиях принимают участие свыше 150 спортсменов в возрасте от 7 до 12 лет из 14 городов России. Самарскую область представляют команды Самары (СШОР-5 и СШОР-18), Тольятти и Сызрани.



В рамках соревнований состоялось торжественное вручение почетных грамот министерства спорта действующим тренерам по спортивной гимнастике - Михаилу Савушкину и Елене Жигановой - за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Самарской области.

Фото: минспорта СО