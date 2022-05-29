В Самаре проходят финалы городского турнира "Высший класс!"

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В состязаниях принимают участие родители учащихся общеобразовательных школ г.о. Самара. В этом году заявилось более 120 команд, которые выявляют сильнейших в футболе, стритболе и чир спорте.



Главная цель мероприятия - пропаганда здорового образа жизни, привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.



"Лучший пример для ребенка - его родители. Именно в семье прививается любовь к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни. Совместные занятия спортом сближают семьи, делают их дружнее и сплоченнее. Уверена, что турнир станет традиционным и привлечет еще больше участников", - отметила и.о. министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Фото: минспорт СО