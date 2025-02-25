В Самаре проходит зимний фестиваль ГТО: испытать свои силы в сдаче нормативов на первом этапе пришли более 50 самарцев

Я нашел ошибку
Главные новости:
По легенде, возгорание возникло в помещении вокзала станции «Сызрань 2».
На железнодорожной станции Сызрани прошли учения
В Самаре ночью -13, -15°С, днем -6, -8°С.
26 февраля в регионе днем местами небольшой снег, до -11°С
В исполнении мужского коллектива солистов оперной труппы театра прозвучат зарубежные и русские музыкальные шедевры.
САТОБ: 1 марта впервые будет исполнена праздничная концертная программа «Ради женщин»
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Юлия Николаева рассказала о приоритетных направлениях работы на 2025 год.
Спецпроект «Вызов», работа с семьями и молодежью: губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в регионе
Цены на рыбные консервы в российских магазинах вырастут до 25% в 2025 году.
Россиян предупредили о резком подорожании рыбных консервов
Кроме авто, в список попали тракторы, коммунальные, сельскохозяйственные машины и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства.
ГД РФ: принят закон об использовании машин граждан в зоне проведения КТО
Для горожан организовали выставку под открытым небом, на которой представили все типы подвижного состава, когда-либо курсировавшего по улицам города. 
25 февраля в Самаре отмечается 110-летие трамвайного движения
С 23:00 26 февраля до 06:00 27 февраля 2025 года – в части домов будет отсутствовать холодное водоснабжение.
На этой неделе в Куйбышевском районе Самары будет проводиться ремонт водовода по Новокуйбышевскому шоссе
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.21
0.04
EUR 92.52
0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Актёр Евгений Макаров представит в СОУНБ моноспектакль «Жизнь входит в берега» к юбилею Есенина
В Музее-галерее «Заварка» состоится встреча нового цикла лекций «Архитектура в кадре»
Сотрудники следственного управления приняли участие в патриотическом турнире имени Игоря Новоженина
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самаре проходит зимний фестиваль ГТО: испытать свои силы в сдаче нормативов на первом этапе пришли более 50 самарцев

25 февраля 2025 15:52
202
1 марта пройдет второй этап зимнего фестиваля ГТО.

23 февраля во Дворце спорта легкой атлетики стартовал зимний фестиваль ГТО, организованный администрацией города Самара. Испытать свои силы в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса на первом этапе пришли более 50 самарцев. Самым младшим спортсменам – 6 лет. 


«Важно участвовать в спортивных мероприятиях на постоянной основе, особенно когда речь идет о ГТО. Здесь четкие нормативы, человек может понять, насколько они ему подходят. Результат виден сразу, есть понимание, к чему стремиться. Укрепляется здоровье, воспитывается дисциплина и сила воли», – отметил руководитель департамента физической культуры и спорта Самары Дмитрий Чеканов.


Участники проходили испытания связанные с легкой атлетикой, силовыми упражнениями. Бег на короткие и длинные дистанции, прыжок в длину, пресс, рывок гири и приседания с ней, наклон вперед с гимнастической скамьи, отжимания, подтягивания. Самые юные участники могли проверить меткость, бросая теннисный мяч. Проводились зачеты по скандинавской ходьбе, смешанному передвижению и стрельбе из электронного оружия. Присоединилась к сдаче нормативов ГТО и директор самарской гимназии № 3, депутат самарской губернской думы Светлана Ильина. 


Также в этот день состоялась церемония вручения знаков ГТО участникам, успешно прошедшим испытания комплекса ранее. 16 человек в торжественной обстановке были награждены золотыми, серебряными и бронзовыми знаками отличия.


1 марта пройдет второй этап зимнего фестиваля ГТО. В этот день можно будет сдать нормативы по плаванию на дистанции 25 и 50 метров. Мероприятие пройдет в бассейне Куйбышевского района, с 11:00 до 13:00.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью -13, -15°С, днем -6, -8°С.
25 февраля 2025, 18:33
26 февраля в регионе днем местами небольшой снег, до -11°С
В Самаре ночью -13, -15°С, днем -6, -8°С. Экология
87
В исполнении мужского коллектива солистов оперной труппы театра прозвучат зарубежные и русские музыкальные шедевры.
25 февраля 2025, 17:59
САТОБ: 1 марта впервые будет исполнена праздничная концертная программа «Ради женщин»
В исполнении мужского коллектива солистов оперной труппы театра прозвучат зарубежные и русские музыкальные шедевры. Общество
115
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Юлия Николаева рассказала о приоритетных направлениях работы на 2025 год.
25 февраля 2025, 17:47
Спецпроект «Вызов», работа с семьями и молодежью: губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в регионе
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Юлия Николаева рассказала о приоритетных направлениях работы на 2025 год. Общество
133
В центре внимания
Банки не в праве отказывать россиянам в приеме долларов старого образца.
25 февраля 2025  13:46
Банки не в праве отказывать россиянам в приеме долларов старого образца
218
Самарцы попросили не сносить рынок в 15 микрорайоне
25 февраля 2025  13:13
Самарцы попросили не сносить рынок в 15 микрорайоне
193
Самарцам предлагают поучаствовать в фотоконкурсе блинов
25 февраля 2025  12:27
Самарцам предлагают поучаствовать в фотоконкурсе блинов
204
Росстандарт вводит новые дорожные знаки
25 февраля 2025  11:47
Росстандарт вводит новые дорожные знаки
236
В Самаре стартует программа грантов для малого и среднего бизнеса
25 февраля 2025  10:28
В Самаре стартует программа грантов для малого и среднего бизнеса
390
Весь список