В Самаре проходит зимний фестиваль ГТО: испытать свои силы в сдаче нормативов на первом этапе пришли более 50 самарцев

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23 февраля во Дворце спорта легкой атлетики стартовал зимний фестиваль ГТО, организованный администрацией города Самара. Испытать свои силы в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса на первом этапе пришли более 50 самарцев. Самым младшим спортсменам – 6 лет.



«Важно участвовать в спортивных мероприятиях на постоянной основе, особенно когда речь идет о ГТО. Здесь четкие нормативы, человек может понять, насколько они ему подходят. Результат виден сразу, есть понимание, к чему стремиться. Укрепляется здоровье, воспитывается дисциплина и сила воли», – отметил руководитель департамента физической культуры и спорта Самары Дмитрий Чеканов.



Участники проходили испытания связанные с легкой атлетикой, силовыми упражнениями. Бег на короткие и длинные дистанции, прыжок в длину, пресс, рывок гири и приседания с ней, наклон вперед с гимнастической скамьи, отжимания, подтягивания. Самые юные участники могли проверить меткость, бросая теннисный мяч. Проводились зачеты по скандинавской ходьбе, смешанному передвижению и стрельбе из электронного оружия. Присоединилась к сдаче нормативов ГТО и директор самарской гимназии № 3, депутат самарской губернской думы Светлана Ильина.



Также в этот день состоялась церемония вручения знаков ГТО участникам, успешно прошедшим испытания комплекса ранее. 16 человек в торжественной обстановке были награждены золотыми, серебряными и бронзовыми знаками отличия.



1 марта пройдет второй этап зимнего фестиваля ГТО. В этот день можно будет сдать нормативы по плаванию на дистанции 25 и 50 метров. Мероприятие пройдет в бассейне Куйбышевского района, с 11:00 до 13:00.

Фото: администрация Самары