В Самаре проходит второй прыжковый день чемпионата Вооруженных Сил по парашютному спорту

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В Самаре проходит второй прыжковый день чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по парашютному спорту.

Спортсмены соревнуются в трех дисциплинах: точность приземления, индивидуальная и групповая акробатика. Прыжки с парашютом выполняются с высоты от 1000 до 3200 метров из вертолетов Ми-8 Центрального спортивного клуба армии. Судейская коллегия с главным судьей соревнований полковником Анатолием Сырчиным фиксируют точность приземления парашютистов и проверяют порядок перестроения в различные фигуры при групповой акробатике.

Чемпионат Вооруженных Сил по парашютному спорту проходит на военном аэродроме Кряж, в нем принимают участие более 120 спортсменов.