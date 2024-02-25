В Самаре проходит областной чемпионат по спортивному метанию ножа 

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24 и 25 февраля в Самаре в клубе «Аверс» проходит чемпионат Самарской области по спортивному метанию ножа 2024 года. В соревнованиях принимают участие мужчины и женщины старше 18 лет, в том числе спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.



Чемпионат области среди спортсменов с ПОДА разыгрывается впервые. 22 спортсмена с ОВЗ, большую часть которых составляют ветераны СВО, соревнуются в нескольких категориях в зависимости от дистанции до мишени и характера поражения.



Поддержать метателей на первом для них официальном региональном чемпионате пришли болельщики и почетные гости, в числе которых были министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская и руководитель областного отделения госфонда «Защитники Отечества» Наталья Полянскова.



По итогам чемпионата Самарской области будут сформированы сборные команды – как среди обычных спортсменов, так и среди спортсменов с ПОДА. Весной сборные региона примут участие в окружных и всероссийских соревнованиях по спортивному метанию ножа.

Фото: минспорта СО