В Самаре продолжается первенство ПФО по спортивному туризму

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В Самаре на трассах спортивной школы «Чайка» продолжается первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях – зимний этап спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада».

Завершились гонки в личном зачете на дистанциях 3-го и 4-го класса. Победителями и призерами стали:

Юниорки

Мария Петренко Марий Эл

Евгения Тимшина Самарская область

Ксения Суворова Удмуртия

Юниоры

Игорь Дмитриев Марий Эл

Дмитрий Максимов Марий Эл

Трофим Вологжанин Удмуртия

Девушки

Ева Глухова Удмуртия

Александра Аникина Удмуртия

Анастасия Соснина Пермский край

Юноши

Денис Власов Удмуртия

Илья Товкач Самарская область

Роман Булатов Удмуртия

Фото: Юлия Елисеева, Самарская областная федерация спортивного туризма