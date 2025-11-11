Я нашел ошибку
В настоящее время она заключена под стражу.
В Чапаевске женщина во время бытовой ссоры убила отца и ранила мать
"Договорились, что в приоритете совместной работы - подготовка тренерских кадров и развитие инфраструктуры".
Вячеслав Федорищев встретился с руководством Федерации шахмат региона, тренерами и руководителями учебных учреждений
Около 30 тысяч человек приняли участие в легкоатлетических забегах в Самаре в 2025 году.
В Самаре подвели итоги бегового сезона 2025 года
К сожалению, в результате ДТП пострадал водитель, он госпитализирован.
На автодороге Похвистнево – Клявлино LADA Priora съехала в кювет и перевернулась
Водитель погибла на месте ДТП
В Самарской области 18-летняя девушка, управляя "Приорой", врезалась в металлическое ограждение
В связи с производственной необходимостью.
15 и 16 ноября «Ласточки» в регионе заменят обычными электричками
Цель всех преобразований в системе обращения с ТКО – создание понятной, максимально открытой отрасли, работающей по современным экологическим стандартам с высоким качеством.
Новый тариф на вывоз мусора в регионе позволит обновить технику и улучшить сервис
В этом году 97 % лесных пожаров возникло в связи с неосторожным обращением человека с огнем, а также по причине перехода огня с сопредельных к лесу территорий.
В 2025 году площадь лесных пожаров в регионе сократилась в 11 раз
В Самаре подвели итоги бегового сезона 2025 года

11 ноября 2025 19:54
135
Около 30 тысяч человек приняли участие в легкоатлетических забегах в Самаре в 2025 году.

Около 30 тысяч человек приняли участие в легкоатлетических забегах в Самаре в 2025 году.

В Самаре подвели итоги бегового сезона 2025 года. Всего 11 легкоатлетических забегов объединили почти 30 тысяч профессиональных спортсменов и любителей, а финальным событием стал полумарафон «В беге мы едины», в котором приняли участие более 2 тысяч атлетов из 132 городов и населенных пунктов России.  0+

В этот раз самой популярной стала дистанция 10 км, которую пробежали 500 атлетов. Абсолютным победителем среди мужчин стал Альберт Рамазанов, а среди женщин – София Губаева. Также участники вышли на дистанции 5 и 21,1 км, корпоративный старт 5х3 км, северная ходьба на 3 и 10 км, а также «Самарская миля» 1586 метров. Самому маленькому участнику всего 1 год – малыши преодолевали дистанцию 300 метров. 

В этом году, помимо полумарафона «В беге мы едины», при поддержке администрации города и серии стартов «ВолгаМэн» состоялись Самарский легкоатлетический забег ко Дню космонавтики, Самарский легкоатлетический фестиваль «Королева спорта», легкоатлетический ночной забег «Огни Самары», Самарский легкоатлетический марафон. Также на территории города прошел Всероссийский полумарафон «Забег.РФ», «Зеленый марафон», «Достигая цели», «Энергия жизни», всероссийский день бега «Кросс нации» и массовый забег «Чистый спорт» в рамках Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

