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В Самаре на трассах спортивной школы "Чайка" проходит Всероссийский день бега - Кросс нации

21 сентября 2024 13:34
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В Самаре на трассах спортивной школы "Чайка" проходит Всероссийский день бега - Кросс нации

Участники преодолевают дистанции на выбор в зависимости от возраста и уровня подготовленности - от 1000 до 12000 метров.

Кроме самих забегов, участники делают разминку, выполняют испытания ГТО, знакомятся с военно-прикладными видами спорта.

В церемонии открытия приняли участие врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская и глава областной федерации легкой атлетики Сергей Каргин.

Награждение победителей и призеров провели врио заместителя министра спорта Галина Дорохова и руководитель управления развития физкультуры и массового спорта областного минспорта Дмитрий Чесалин.

 Мероприятие организовано в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

Фото: Минспорта региона

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