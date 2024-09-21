В Самаре на трассах спортивной школы "Чайка" проходит Всероссийский день бега - Кросс нации

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Участники преодолевают дистанции на выбор в зависимости от возраста и уровня подготовленности - от 1000 до 12000 метров.



Кроме самих забегов, участники делают разминку, выполняют испытания ГТО, знакомятся с военно-прикладными видами спорта.



В церемонии открытия приняли участие врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская и глава областной федерации легкой атлетики Сергей Каргин.



Награждение победителей и призеров провели врио заместителя министра спорта Галина Дорохова и руководитель управления развития физкультуры и массового спорта областного минспорта Дмитрий Чесалин.



Мероприятие организовано в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

Фото: Минспорта региона