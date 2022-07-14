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В Самаре на кортах городского пляжа прошло первенство России по пляжному теннису среди юниоров и юниорок до 19 лет.



В соревнованиях приняли участие свыше 50 спортсменов из Самары, Тольятти, Рыбинска, Химок, Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга и других городов России.



Победители и призеры Самарской области:

Кудрин Мирон /Павлов Дмитрий (оба - Тольятти) - парный разряд - золото;

Кудинова Елизавета(Самара)/Ткаченко Елизавета (Тольятти) - парный разряд - серебро;

Кудинова Елизавета (Самара)/Павлов Дмитрий (Тольятти) - смешанный парный разряд;

Колобов Максим (Тольятти)/Филаткин Лев (Москва) - парный разряд - бронза.

Ткаченко Елизавета/Агафонов Григорий (оба - Тольятти) - смешанный парный разряд.



Уже завтра, 15 июля, на самарской набережной под Полевым спуском стартует III этап Кубка России по пляжному теннису.

Фото: минспорта СО