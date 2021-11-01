В Самаре ежедневно ведут мониторинг деятельности спортивных организаций в нерабочие дни

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В Самаре на время действия режима нерабочих дней, с 25 октября по 7 ноября, усилен комплекс профилактических мероприятий, которые направлены на сокращение заболеваемости коронавирусом. В фокусе внимания муниципальных властей - контроль за соблюдением ограничительных мер.

В период нерабочих дней в Самаре не должны работать спортивные учреждения – фитнес-центры, бассейны и спортшколы, а также развлекательные заведения – кинотеатры, аттракционы, детские площадки в ТЦ, учреждения культуры и образовательные организации, а заведения общепита могут обслуживать клиентов только в формате навынос и организовать доставку.

Очередной рейд по контролю за соблюдением эпидемиологических требований прошел сегодня, 1 ноября. Специалисты побывали в фитнес-клубах на улицах Братьев Коростелевых, Самарской, Московском шоссе. Спортивные организации не функционировали, их двери были закрыты для клиентов.

По данным Департамента физической культуры и спорта Самары, с 25 по 31 октября специалисты проверили 85 фитнес-центров, в результате чего было составлено четыре акта. Повторная проверка показала, что два из них были устранены, клубы уже не работали.

«Наши клубы сейчас закрыты, мы соблюдаем все требования. Отмечу, что 80% сотрудников нашей компании вакцинированы от коронавируса, у них есть сертификаты», - рассказал управляющий сетью фитнес-клубов Денис Куликов.

Между тем, физические и юридические лица несут взаимную ответственность за соблюдение ограничительных мер: могут привлечь к ответственности как само заведение, которое функционирует в нерабочие дни, так и посетителя. За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП на юридическое лицо может быть наложен административный штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Повторное административное правонарушение может обернуться наложением штрафа от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток. Физическим лицам грозит штраф на сумму до 30 000 рублей.

Фото: администрация Самары