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В Самаре Дмитрий Азаров принял участие в открытии соревнований по дзюдо на призы общества «Трудовые резервы»

4 ноября 2023 20:09
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Участие в турнире принимают около 150 человек из разных субъектов страны.

В День народного единства, 4 ноября, в Самаре прошли всероссийские спортивные соревнования по дзюдо на призы Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» среди юниоров и юниорок до 21 года. Участие в турнире принимают около 150 человек из разных субъектов страны. На торжественной церемонии открытия их, а также организаторов и тренеров поприветствовал губернатор Дмитрий Азаров.

«Я рад сегодня приветствовать спортсменов и спортсменок, и организаторов турнира в этот знаменательный для нашей страны день, – обратился глава региона. – Сегодня важный государственный праздник – День народного единства. И я от всей души поздравляю вас – сильных духом людей. И очень рад, что финал турнир проходит именно в этот день, что мы собрались здесь, на самарской земле, из разных регионов нашей великой, прекрасной и необъятной Родины».

Напомним, общество «Трудовые резервы» было создано в 1944 году и просуществовало до распада Советского Союза. В 2016 году Президент России Владимир Путин выступил с предложением воссоздавать физкультурно-спортивные общества в современной России.

В 2018 году было создано Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы», главная цель которого – развитие корпоративного спорта и привлечение работников предприятий к занятиям физкультурой. В настоящее время в стране действует 54 региональных представительства, которые объединяют свыше 25 тысяч человек.

«Я искренне благодарю общество «Трудовые резервы», Союз машиностроителей, который поддерживает трудовые резервы, и лично председателя общественной организации Сергея Викторовича Чемезова за поддержку и развитие спорта в нашем регионе и в стране, – сказал Дмитрий Азаров. – «Трудовые резервы» – общество, которое дало нашей стране в разные годы выдающихся мастеров, настоящих чемпионов. Многие из начинали именно здесь. Здесь сформировалась и масштабная профессиональная тренерская школа. И я уверен, что и этот турнир станет для всех участников вне зависимости от результата ступенькой на пути профессионального спортивного мастерства. Уверен, так и будет».

Самарская область регулярно принимает состязания регионального и федерального масштаба. В них участвуют сильнейшие атлеты страны. «В этом турнире будут победители, как и положено, но, я уверен, что не будет побежденных. Потому что каждый из вас проявит свои лучшие качества, поймет над чем еще нужно поработать для того, чтобы достигать результата в каждой схватке», – отметил глава региона.

Особенно важно, что в сегодняшней непростой обстановке, когда Россия вновь подвергается суровым испытаниям, дзюдо прививает любовь и преданность Родине, готовность стать на ее защиту. «В наше особое время, когда многие воспитанники спорта, многие спортсмены-дзюдоисты, спортсмены, которые представляют иные виды единоборств, с оружием в руках защищают нашу Родину, защищают все, что для нас дорого и свято, защищают единство нашего государства и нашей нации, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Я уверен, нам есть с кого брать пример. И я рассчитываю, что настоящие спортсмены, которые принимают участие сегодня в нашем турнире, готовы всегда встать на защиту чести и достоинства человека, гражданина и нашей великой страны».

Доля людей в Самарской области, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составляет 54,4%. Дзюдо занимаются около 12-ти тысяч человек. «Я поддерживаю ваш здоровый, соревновательный дух, желание следовать здоровому образу жизни и своим примером показывать, что выдержка, настойчивость, мастерство, хладнокровие перед лицом угрозы и готовность сделать все для того, чтобы победить, будет вдохновлять и других спортсменов, мальчишек и девчонок заниматься спортом, быть верными нашей стране», – подчеркнул руководитель области.

Сегодня имена прославленных самарцев как Хабиль Бикташев, Тагир Хайбулаев и многих других спортсменов известны не только в России, но и во всем мире. Дмитрий Азаров напомнил еще об одной победе спортсменки из Самарской области, которая победила накануне этого турнира.

Воспитанница тренера Сергея Герасимова Дарья Межецкая во французском Монпелье на чемпионате Европы по дзюдо в первый же день соревнований завоевала золотую медаль. В финале весовой категории 57 кг она великолепным броском сокрушила свою соперницу и спустя четыре года вернула себе чемпионский титул. Дарья Межецкая стала первой в истории двукратной чемпионкой Европы в категории 57 кг из нашей страны.

Отдельно глава региона и все участники турнира поприветствовали тренера спортсменки: «Сергей Викторович – тренер, который растит настоящих чемпионов. В каждом воспитаннике есть душа и мастерство тренера. Я уверен, что Сергей Викторович радуется сегодня этой победе, как и каждого воспитанника, как своей собственной и это по праву».

«Вместе с Дарьей мы надеемся оправдать ваше доверие, Дмитрий Игоревич, доверие всей Самарской области и в дальнейшем, – сказал Сергей Герсимов. – Дзюдо развивает самые лучшие человеческие качества. Будьте всегда честными перед собой и перед страной».

Пользуясь случаем, а также тем, что 2023 год – это Год педагога и наставника, Дмитрий Азаров поблагодарил всех тренеров, которые занимаются воспитанием победителей различных турниров и соревнований. «Я хочу вам пожелать добиться таких же успехов, как добились наши знаменитые спортсмены», – обратился губернатор к участникам турнира.

 

Фото:   freepik.com

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