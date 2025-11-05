В Самаре дан старт масштабному фиджитал-турниру «Кубок Победы. Волга» для участников СВО

133

В Самаре в рамках XIII Международного форума «Россия — спортивная держава» стартовал инновационный фиджитал-турнир «Кубок Победы. Волга». Церемония открытия состоялась на площадке крытого футбольного манежа «Солидарность. Самара Арена». Турнир организован Всероссийской федерацией фиджитал спорта при поддержке Правительства Самарской области, Общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» и фонда «Защитники Отечества».

«Кубок Победы. Волга» станет одним из ключевых спортивных событий форума, собрав более 100 участников специальной военной операции, среди которых есть Герои России. Главная цель масштабного проекта – продемонстрировать возможности инновационного спорта как эффективного инструмента для социальной адаптации и физической реабилитации бойцов.

«Это первое в России соревнование такого масштаба среди ветеранов по фиджитал-спорту. На площадке собрались команды из 13 регионов страны, и мы гордимся, что самая многочисленная – из Самарской области. Наши ребята будут представлены во всех дисциплинах», – отметила Наталья Полянскова, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества».

Турнир демонстрирует стремительное развитие фиджитал спорта в России. Если первые соревнования «Кубок Победы» в 2024 году проходили по одной дисциплине, то на самарской арене будут представлены восемь: фиджитал-сквош, фиджитал-бокс, фиджитал-гонки, а также дебютирующие фиджитал-баскетбол, фиджитал-велогонки, фиджитал-пятиборье, двоеборье-тактическая стрельба и фиджитал-легкая атлетика. В тестовом режиме будет опробован фиджитал-следж-хоккей.

Особенностью турнира станет участие прославленных спортсменов – олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Они выступят в роли комментаторов, ассистентов, а в ряде дисциплин составят компанию ветеранам СВО в качестве полноправных членов команд.

«Наши соревнования не случайно называются «Кубок Победы. Волга». Мы всегда мысленно переносимся в события Великой Отечественной войны, наследниками Победы в которой мы являемся. Среди воинов, которые будут сегодня участвовать в поединках, много тех, кто самыми первыми приняли бой в борьбе с нацистами уже в наши дни. Именно вы своей отвагой и воинским мастерством приближаете нашу общую Победу. И для нас важно, чтобы эти соревнования послужили импульсом для создания таких реабилитационных площадок во всех городах. Чтобы фиджитал спорт стал повседневностью, которая помогает нашим героям найти себя в новых условиях», – подчеркнул Александр Фетисов, первый вице-губернатор Самарской области.

Для проведения «Кубка Победы. Волга» было разработано уникальное программное обеспечение, а в нескольких дисциплинах используется спортивный инвентарь российского производства. Турнир также станет площадкой для демонстрации новейших отечественных тренажёров, применяемых в реабилитационных программах.

Участники высоко оценили потенциал нового вида спорта. «Я участвую в нескольких дисциплинах – двоеборье: лазертаг и Counter-Strike. Я всю жизнь занимаюсь - мастер спорта по греко-римской борьбе, поэтому для меня спорт очень важен в жизни», - отметил Ринат Калимуллин - участник программы «Школа героев», которая реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева и является продолжением президентской «Время героев».

«Поначалу казалось, что это просто компьютерная игра, но на деле выяснилось, что это далеко не так. Ребятам очень нравится, они впечатлены. Адаптивный спорт, а фиджитал – его передовой формат, помогает приобрести друзей и быстрее социализироваться после ранений», – поделился Денис Михайлин, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области, капитан региональной команды.

Фото: Всероссийская федерация фиджитал спорта