В Рыбинске завершился четвертый этап Кубка России по пляжному теннису

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За медали боролись 18 мужских и 25 женских пар из Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Самары, Челябинска и Сочи. В их числе - именитые спортсмены из топовой 20-ки мирового рейтинга.

Состязания прошли в парном и смешанном парном разряде.



Результаты спортсменов Самарской области:

Дмитрий Павлов (Тольятти)/ Максим Ионин (Москва) - мужской парный разряд - золото;

Елизавета Кудинова (Самара)/ Дмитрий Павлов (Тольятти) - смешанный парный разряд - золото;

Ангелина Климук/ Елизавета Ткаченко (обе - Тольятти) - женский парный разряд - серебро;

Дарья Каличинина (Тольятти)/ Николай Гурьев (Самара) - смешанный парный разряд - серебро.

Фото: минспорта СО