В регионе разрабатывается программа "Мастер спорта" по поддержке спорта и формирования мотивации к здоровому образу жизни 

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В министерстве спорта состоялась встреча руководителей ведомства со спортсменами, советниками врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, легкоатлетами Александром Буяновским и Еленой Кавешниковой.



По поручению врио губернатора в Самарской области разрабатывается новая программа по поддержке спорта и формирования мотивации к здоровому образу жизни "Мастер спорта". На встрече обсудили направления будущей программы, а также вопросы совершенствования спортивной инфраструктуры региона для развития легкой атлетики и других видов спорта.



Врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская предложила спортсменам сформировать молодежный общественный совет при министерстве для эффективной коммуникации между спортсменами и органами власти.

Фото: минспорта СО