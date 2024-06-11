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В регионе разрабатывается программа "Мастер спорта" по поддержке спорта и формирования мотивации к здоровому образу жизни 

11 июня 2024 20:03
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Лидия Рогожинская предложила спортсменам сформировать молодежный общественный совет при министерстве.

В министерстве спорта состоялась встреча руководителей ведомства со спортсменами, советниками врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, легкоатлетами Александром Буяновским и Еленой Кавешниковой.

По поручению врио губернатора в Самарской области разрабатывается новая программа по поддержке спорта и формирования мотивации к здоровому образу жизни "Мастер спорта". На встрече обсудили направления будущей программы, а также вопросы совершенствования спортивной инфраструктуры региона для развития легкой атлетики и других видов спорта.

Врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская предложила спортсменам сформировать молодежный общественный совет при министерстве для эффективной коммуникации между спортсменами и органами власти.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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