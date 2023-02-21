В рамках Спартакиады ГУ МВД России по Самарской области-2023 прошли соревнования по лыжным гонкам

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В спортивных состязаниях приняли участие около 200 сотрудников органов внутренних дел со всего региона.

На днях любители лыжного спорта самарского гарнизона полиции приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам, которые прошли в рамках Спартакиады ГУ МВД России по Самарской области-2023 и приурочены к 100-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

В спортивных состязаниях приняли участие около 200 сотрудников органов внутренних дел со всей Самарской области. Отличная погода и бодрое настроение сопутствовали всем спортсменам в успешном преодолении дистанции. Участники достойно прошли трассу и финишировали с отличными результатами.

По итогам соревнований командные места распределились следующим образом:

Среди команд городских подразделений:

1 место – УМВД России по г. Самаре;

2 место – ОМВД России по г. Жигулевску;

3 место – ППСП УМВД России по г. Самаре.

Среди команд территориальных ОВД Самарской области:

1 место – МО МВД России «Нефтегорский»;

2 место – ОМВД России по Исаклинскому району;

3 место – ОМВД России по Ставропольскому району.

Среди команд подразделений аппарата главка:

1 место – УНК ГУ МВД России по Самарской области;

2 место – ОРЧ ГЗ ГУ МВД России по Самарской области;

3 место – ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области.

Начальник отдела профессиональной подготовки Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Михаил Зефиров отметил, что для сотрудников ОВД очень важно принимать участие в подобных мероприятиях: помимо физической нагрузки, в соревнованиях раскрываются такие качества характера, как выносливость, стремление к победе и, конечно же, чувство товарищества и взаимоподдержки, командная слаженность.

Кроме заряда хорошего настроения и бодрости, победители и призеры соревнований награждены заслуженными дипломами.