В рамках Спартакиады ГУ МВД России по Самарской области-2023 прошли соревнования по лыжным гонкам

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре 23 февраля 2023 года в 21:00 на 1-й очереди набережной Волги пройдет праздничный артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества.
Самарская область вместе со всей страной отметит День защитника Отечества
Большинство медработников переехали в Приволжский район из Самары.
Коллектив Приволжской центральной районной больницы пополнили 7 участников программы «Земский доктор»
Снег, хоть и не сильный, может продолжаться на протяжении целой недели.
Всем профильным службам Самары поручено активизировать уборку на территориях
Всего были переданы более 1 миллиона 700 тысяч рублей.
В Самарской области индивидуальный предприниматель за взятку врачу-патологоанатому получал сведения об умерших
Чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи.
Путин предложил предоставлять всем военным раз в полгода отпуск в 14 дней
Он назвал бизнесменов сильными людьми и призвал их вкладываться в Россию.
Путин призвал российских бизнесменов инвестировать в Россию
Он рассказал о профилактике ДТП, причинах и условиях и их предотвращениях.
Перед сотрудниками УФСИН СО выступил представитель ДПС Самары Самара
Путин заявил о продолжении программы бесплатной газификации
Путин заявил о продолжении программы бесплатной газификации
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.04
-0.72
EUR 79.13
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают принять участие в новом, уже третьем благотворительном походе с собаками породы хаски
Игроки «Крыльев Советов» Писарский, Гарре и Рассказов встретятся с болельщиками
Военнослужащие из Тольятти стали серебряными призерами чемпионата ЦВО по армейскому рукопашному бою
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В рамках Спартакиады ГУ МВД России по Самарской области-2023 прошли соревнования по лыжным гонкам

21 февраля 2023 12:21
149
В рамках Спартакиады ГУ МВД России по Самарской области-2023 прошли соревнования по лыжным гонкам

В спортивных состязаниях приняли участие около 200 сотрудников органов внутренних дел со всего региона.

На днях любители лыжного спорта самарского гарнизона полиции приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам, которые прошли в рамках Спартакиады ГУ МВД России по Самарской области-2023 и приурочены к 100-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

В спортивных состязаниях приняли участие около 200 сотрудников органов внутренних дел со всей Самарской области. Отличная погода и бодрое настроение сопутствовали всем спортсменам в успешном преодолении дистанции. Участники достойно прошли трассу и финишировали с отличными результатами.

По итогам соревнований командные места распределились следующим образом:

Среди команд городских подразделений:

1 место – УМВД России по г. Самаре;

2 место – ОМВД России по г. Жигулевску;

3 место – ППСП УМВД России по г. Самаре.

Среди команд территориальных ОВД Самарской области:

1 место – МО МВД России «Нефтегорский»;

2 место – ОМВД России по Исаклинскому району;

3 место – ОМВД России по Ставропольскому району.

Среди команд подразделений аппарата главка:

1 место – УНК ГУ МВД России по Самарской области;

2 место – ОРЧ ГЗ ГУ МВД России по Самарской области;

3 место – ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области.

Начальник отдела профессиональной подготовки Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Михаил Зефиров отметил, что для сотрудников ОВД очень важно принимать участие в подобных мероприятиях: помимо физической нагрузки, в соревнованиях раскрываются такие качества характера, как выносливость, стремление к победе и, конечно же, чувство товарищества и взаимоподдержки, командная слаженность.

Кроме заряда хорошего настроения и бодрости, победители и призеры соревнований награждены заслуженными дипломами.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На выступление Президента в Гостином дворе приглашены полторы тысячи человек
21 февраля 2023  13:47
На выступление Президента в Гостином дворе приглашены полторы тысячи человек
110
Определены победители викторины, приуроченной к выпуску 50-тысячной карты жителя Самарской области
21 февраля 2023  13:15
Определены победители викторины, приуроченной к выпуску 50-тысячной карты жителя Самарской области
123
Стороны обсудили развитие региона и реализацию ряда ключевых проектов на его территории.
20 февраля 2023  19:04
Дмитрий Азаров встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
396
Глава региона подчеркнул, что по всем предложениям региона Министерством были даны конкретные поручения.
20 февраля 2023  17:36
Расчистка рек, берегоукрепление и ликвидация объектов накопленного вреда: Дмитрий Азаров встретился с Главой Минприроды РФ
397
Губернатор Дмитрий Азаров находится с рабочей командировкой в Москве.
20 февраля 2023  14:48
Третья очередь ОЭЗ «Тольятти» и создание кластера беспилотной авиации: Дмитрий Азаров провел встречу с главой Минэконома РФ Максимом Решетниковым
1669
Весь список