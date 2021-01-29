В предстоящие выходные в Самаре пройдет лыжный марафон «Сокольи горы»

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30 и 31 января на базе УСЦ «Чайка (поселок Управленческий) пройдет традиционный лыжный марафон «Сокольи горы». Соревнование включено в серию Russialoppet, которая объединяет крупнейшие лыжные гонки страны.

Лыжный марафон «Сокольи горы» проводится с 2015 года, являясь продолжателем традиций знаменитого куйбышевского марафона. Его дистанция проходит в окрестностях Сокольих гор, имеющих уникальный природный рельеф для проведения соревнований по лыжным гонкам. Старт и финиш – на базе спортивного центра «Чайка» в поселке Управленческий. В 2018 году самарский зимний марафон стал полноправным членом всероссийской серии Russialoppet. Главная миссия соревнований - это развитие не только лыжного движения, но и событийного туризма по России. Марафон удостаивался национальной премии событийного туризма Russian Event Awards.

30 января участникам марафона предстоит преодолеть свободным стилем дистанции в 10, 17, 34 или 51 километр. А в воскресенье, 31 января, пройдут гонки на 10 и 30 км классическим стилем. Заявки на участие подали более 800 спортсменов из более чем 100 городов. Среди участников – как любители лыжного спорта, так и профессиональные лыжники. Старт гонок – в 11:00. Вход для зрителей свободный.

«Марафон обещает быть интересным и захватывающим событием. Погода отличная, шикарные лыжни на «Чайке», большое количество участников, среди которых лыжники высокого уровня. Уверен, марафон будет интересен не только спортсменам, но и зрителям», - отметил директор марафона Антон Сирота, передает пресс-служба облправительства.