В Португалии прошло первенство Европы по четырехборью среди кадетов

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В португальском городке Калдаш-да-Раинья прошло первенство Европы по четырехборью среди кадетов. В рамках турнира были разыграны 14 комплектов наград в двух возрастных группах: кадетов «А» (до 19 лет) и кадетов «В» (до 17 лет).

В состав сборной России вошли 20 атлетов. В их числе спортсмены Самарской области Кирилл Мануйло, который выступил в соревнованиях кадетов «А». И Тимофей Попов - в турнире кадетов "В".

Первенство Европы среди кадетов «А».

Кирилл Мануйло (командный турнир) - золотая медаль.

Кирилл Мануйло (эстафета) - золотая медаль.

Кирилл Мануйло (личный зачет) - бронзовая медаль.

Первенство Европы среди кадетов «В».

Тимофей Попов (командный турнир) - золотая медаль.

Тимофей Попов (личный зачет) - серебряная медаль.

Тимофей Попов (эстафета) - бронзовая медаль.

На фото: Кирилл Мануйло.