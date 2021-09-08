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В Португалии прошло первенство Европы по четырехборью среди кадетов

8 сентября 2021 14:19
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В состав сборной России вошли спортсмены Самарской области.

В португальском городке Калдаш-да-Раинья прошло первенство Европы по четырехборью среди кадетов. В рамках турнира были разыграны 14 комплектов наград в двух возрастных группах: кадетов «А» (до 19 лет) и кадетов «В» (до 17 лет).

В состав сборной России вошли 20 атлетов. В их числе спортсмены Самарской области Кирилл Мануйло, который выступил в соревнованиях кадетов «А». И Тимофей Попов - в турнире кадетов "В".

Первенство Европы среди кадетов «А».
Кирилл Мануйло (командный турнир) - золотая медаль.
Кирилл Мануйло (эстафета) - золотая медаль.
Кирилл Мануйло (личный зачет) - бронзовая медаль.

Первенство Европы среди кадетов «В».
Тимофей Попов (командный турнир) - золотая медаль.
Тимофей Попов (личный зачет) - серебряная медаль.
Тимофей Попов (эстафета) - бронзовая медаль.

На фото: Кирилл Мануйло.

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