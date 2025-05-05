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В понедельник в Самаре запустят бесплатные автобусы для футбольных болельщиков

5 мая 2025 11:02
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В понедельник в Самаре запустят бесплатные автобусы для футбольных болельщиков

В понедельник, 5 мая, самарская футбольная команда «Крылья Советов» встретится с московским «Динамо» на домашнем поле. В этот день до стадиона можно будет добраться бесплатно, если одеться в клубную атрибутику или взять с собой билет на игру, пишет 63.ру.

«На остановках, откуда отправляются шаттлы, будут волонтёры. Они помогут сориентироваться, подскажут расписание движения автобусов и ответят на все вопросы», — отметили в пресс-службе «Крыльев Советов».

Будет работать два маршрута. Первый проследует от «Ладьи» до 4 гейта «Солидарность Самара Арены».

«Начало движения запланировано в 17:00. Автобусы будут ходить каждые 20 минут. Последний рейс отправится в 18:20», — сообщили в пресс-службе самарского клуба.

Остановки:

  • «Постников овраг»;
  • «Завод им. Тарасова» (пересечение улиц Ново-Садовой и XXII Партсъезда);
  • «Барбошина поляна» (пересечение улицы Ново-Садовой и проспекта Кирова);
  • «Солидарность Самара Арена» (гейт 4).

После окончания игры шаттлы будут отправляться в 21:30 от остановки «Агропарк» на 8 проезде и следовать в обратном направлении по маршрутам с высадкой пассажиров на оборудованных остановках общественного транспорта.

Стартовая точка второго маршрута — остановка «Ташкентская» (ТЦ «Эль Рио»). Автобус также проследует до 4 гейта стадиона.

Начало движения — 17:00. Автобус будет ходить каждые 10-15 минут. Последний рейс запланирован в 20:00.

«Маршрут следует без остановок», — подчеркнули в пресс-службе «Крыльев Советов.

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