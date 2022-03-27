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В Новокуйбышевске состоялся региональный этап соревнований по настольному теннису

27 марта 2022 18:57
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Среди сотрудников территориальных подразделений отрядов федеральной противопожарной службы и сотрудников объектовых и областных подразделений пожарной охраны.

В Новокуйбышевске состоялся региональный этап соревнований по настольному теннису среди сотрудников территориальных подразделений отрядов федеральной противопожарной службы и сотрудников объектовых и областных подразделений пожарной охраны.

Наряду с футболом, волейболом и лёгкой атлетикой, этот вид спорта пользуется не меньшей популярностью. Ведь настольный теннис - это не только интересная, азартная игра, но и тренировка, которая приносит пользу физическому состоянию человека.

Целью таких соревнований является пропаганда здорового образа жизни, внедрения физической культуры и спорта в ежедневную жизнь личного состава Главного управления МЧС России по Самарской области, достижения спортивного мастерства, выработки необходимых волевых качеств.

 

Фото:   минспорт СО

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