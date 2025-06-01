В Новокуйбышевске на территории лагеря «Юность» муниципальной спортивной школы олимпийского резерва две новые спортплощадки уже готовы к открытию.

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Работы начались еще в апреле, и за месяц две универсальные спортивные площадки с полимерным покрытием, футбольными воротами, баскетбольными кольцами, волейбольной сеткой и разметкой были готовы.

Объекты посетил первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев. Он встретился с директором новокуйбышевской СШОР Алексеем Потаповым. По его словам, сейчас проводятся завершающие работы по благоустройству. На следующей неделе лагерь будет готов к приему детей, и площадки откроются официально.

️В течение лета «Юность» принимает несколько смен, в каждой - по 160 юных спортсменов. Это воспитанники отделений спортивной подготовки не только из Новокуйбышевска, но и из Чапаевска, Тольятти, Самары. Новые площадки позволят ребятам проводить полноценный учебно-тренировочный процесс.