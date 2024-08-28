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В начале сентября в Самарской области пройдут всероссийские игры Специальной олимпиады по мини-футболу

28 августа 2024 11:31
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В начале сентября в Самарской области пройдут всероссийские игры Специальной олимпиады по мини-футболу

Самарская региональная общественная благотворительная организация инвалидов с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада Самарской области» приглашает всех поддержать спортсменов, которые съедутся со всей страны для участия в «Матчах добра». 3 сентября состоится официальная церемония открытия Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады по мини-футболу «Матч Добра» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Ожидаемое число участников Спартакиады – 350 человек.

Соревнования состоятся в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта России на 2024 год.

Игры будут проходить на тренировочных площадках «Восход» (г.Самара, Улица Демократическая, 57Б) и «Энергия» (г.Самара, Улица Демократическая, 57А) ГАУ СО «Самара-Арена» со 2 по 6 сентября с 9-00 до 20-00.

Кроме того, в рамках соревнований будут организованы мастер-классы и проведен инклюзивный матч с участием футболистов ПФК «Крылья Советов».

Напомним, что на Единых играх Специальной Олимпиады в январе 2023 года в Казани сборная Самарской области завоевала 19 медалей.

Торжественная церемония открытия Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады по мини-футболу «Матч Добра» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья состоится 03 сентября 2024 года в 11.00 в универсальном спортивном комплексе «МТЛ-Арена» (г.Самара, ул. Советской Армии, 253А).

 

Теги: Футбол

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