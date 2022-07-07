В Москве завершился чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ    

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В столице на гребном канале «Москва» завершился чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ.



В соревнованиях приняли участие свыше 300 сильнейших спортсменов из 30 регионов России. По итогам состязаний определится состав национальной сборной страны для участия в международных соревнованиях «Кубок Доброй Воли», который планируется провести в начале сентября в Москве.



Спортсмены выступали на дистанциях 200, 500, 1000 и 5000 метров в одиночках, а также в двойках и четверках в соответствии с программой чемпионата. Представители Самарской области завоевали 12 медалей.

Фото: минспорта СО