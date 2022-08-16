В Москве в Крылатском завершилась программа шоссейных гонок в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших

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В Москве на олимпийской трассе в Крылатском завершилась программа шоссейных гонок в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших.



В заключительный день соревнований спортсменка Самарской области Марина Уварова выиграла серебряную медаль в групповой гонке на дистанции 122,4 км, уступив первую позицию Елизавете Ошурковой из Республики Адыгея. Обе девушки показали одинаковое время - 3 часа 44 минуты 46 секунд. Напомним, что это вторая медаль, завоеванная самарской велосипедисткой. Ранее Марина выиграла бронзу в индивидуальной гонке.



По итогу общекомандного зачета в велоспорте на шоссе выиграла сборная Санкт-Петербурга (642 очка), вторыми стали представители Самарской области (574), третьими - гонщики сборной Москвы (476).



Спартакиада является главным спортивным событием года в нашей стране. Она объединяет ведущих спортсменов, талантливую молодежь, специалистов и экспертов, всех любителей физической культуры и спорта в России. Основные соревнования пройдут в период с 20 по 29 августа, а церемония открытия запланирована на 20 августа в московском спорткомплексе «Мегаспорт».