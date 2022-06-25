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В Монголии проходит высокорейтинговый турнир по дзюдо мировой серии «Большой шлем»

25 июня 2022 21:25
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Представительница Самарской области на турнире в Улан-Баторе завоевала серебряную медаль в весовой категории 57 кг.

В Монголии проходит высокорейтинговый турнир по дзюдо мировой серии «Большой шлем».

Состязания в столице азиатского государства открыли рейтинговую олимпийскую квалификацию к Играм-2024 в Париже. В соревнованиях принимают участие около 350 топ-дзюдоистов из 27 стран.

Отметим, что россияне выступают на международном турнире в качестве нейтральных спортсменов под флагом Международной федерации дзюдо (IJF). Общий призовой фонд «Большого шлема» в Монголии составляет 154 000 евро.

Представительница Самарской области, участница Олимпийских игр в Токио Дарья Курбонмамадова (Межецкая) на турнире в Улан-Баторе завоевала серебряную медаль в весовой категории 57 кг. В финальной схватке Дарья уступила представительнице Монголии Энхриилен Лхагватогоо.

Всего в серию «Мирового тура» по дзюдо Международной федерация дзюдо входят состязания уровня «Гран-при», «Большой шлем» и «Мастерс». В 2022-м году в туре будет организовано десять турниров «Большого шлема», два «Гран-при» и финальный турнир «Мастерс» в Израиле. На каждом из соревнований спортсмены могут улучшить свою позицию в мировом рейтинге, а также набрать квалификационные очки для отбора на Олимпийские игры.

 

Фото:   минспорта СО

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