В Кыштыме состоялся II этап Кубка России по маунтинбайку

154

В Кыштыме (Челябинская область) состоялся II этап Кубка России по маунтинбайку в олимпийской дисциплине «кросс-кантри».



В соревнованиях принимали участие 280 спортсменов из 20 регионов России. По мнению участников турнира, в Кыштыме одна из самых сложных трасс в стране - с затяжными подъемами, узкими проходами среди скал, крутыми спусками по камням и многочисленными трамплинами.



В мужской гонке на дистанции 25 километров велосипедист Самарской области Максим Гоголев (ГАУ СО «СШОР №7») финишировал третьим, преодолев дистанцию за 1 час 22 минуты 25 секунд.



По сумме двух этапов Максим Гоголев завоевал серебряную медаль. Обладателем Кубка России стал Павел Лунде из Санкт-Петербурга. Бронза - у представителя Чувашской Республики Евгения Евграфова.

Фото: минспорта СО