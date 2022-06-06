В Королеве прошло первенство России по боксу среди девушек 

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В Королеве (Московская область) прошло первенство России по боксу среди девушек 13-14 лет и 15-16 лет.



В соревнованиях приняли участие 390 спортсменок из 60 субъектов Российской Федерации. Самарскую область представили 11 спортсменок. Лучший результат продемонстрировала Арина Голубцова (тренер - Фомин В.Е.), завоевавшая золотую медель в весовой категории 54 кг.



Отметим, что на сегодняшний день три спортсменки - Арина Голубцова, Лала Аббасова и Виктория Романовская входят в основной состав сборной команды России по боксу. По итогам прошедших турниров впервые в резервный состав сборной войдут еще две представительницы Самарского региона - Алсу Насырова и Александра Попова.

Фото: минспорта СО