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В Казани завершился чемпионат России по каратэ WKF

13 сентября 2022 14:25
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Самарскую область представили 5 спортсменов, которые завоевали 3 медали.

Турнир прошел во Дворце Единоборств «Ак Барс». В нем приняли участие 320 сильнейших спортсменов из 39 регионов Российской Федерации. Самарскую область представили 5 спортсменов, которые завоевали 3 медали.

Чернышева Анна (весовая категория до 55 кг) - золото;
Пахомов Сулейман (весовая категория до 60 кг) - бронза;
Наумов Кирилл (весовая категория до 67 кг) - бронза.

По итогам соревнований будет сформирована национальная сборная по каратэ, которая примет участие в международном турнире «Москва - Вселенная каратэ». Он пройдет с 25 по 27 ноября в столице России, где соберутся сильнейшие спортсмены СНГ и дружественных стран.

 

Фото:   минспорта СО

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