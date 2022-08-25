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В Казани завершились соревнования по дзюдо в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.



В состязаниях приняли участие 326 дзюдоистов из 49 субъектов Российской Федерации. Среди них - чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Самарскую область представили 17 атлетов.



В женском финале в весовой категории до 57 кг встретились две самарские спортсменки - чемпионка Европы, участница Олимпиады в Токио-2022 Дарья Курбонмамадова и медалист чемпионата Европы Анастасия Конкина. Обе спортсменки продемонстрировали фантастический уровень мастерства. Волжское дерби завершилось победой Конкиной, серебро - у Курбонмамадовой.



Еще одну медаль - бронзовую, для 63-региона выиграла Мария Иванова в весовой категории свыше 78 кг.



Напомним, Всероссийская спартакиада сильнейших проходит одновременно в 12 регионах России по программе Олимпийских игр.

Фото: минспорта СО