В губернии завершился летний сезон Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3

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За время проведения летнего сезона прошло 20 туров в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Жигулевске, Отрадном и Чапаевске. В турнире приняли участие более 900 команд и свыше 3500 баскетболистов. Спортсмены соревновались в 7 категориях.



С этого сезона в Лиге Губернатора впервые принимали участие спортсмены нового проекта «тихий!баскетбол», который реализуется Федерацией баскетбола Самарской области совместно с Региональным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями». По решению организаторов в этом виде программы проигравших не было. Все четыре команды-участницы заняли первое место, что вызвало бурю оваций на баскетбольных площадках в парке Гагарина.



«Огромное количество участников и масштабная зрительская аудитория доказывает, что баскетбол является одним из самых популярных видов спорта в регионе. Сегодня в него играют более 34 тысяч жителей Самарской области. Благодаря таким мероприятиям к здоровому образу жизни приобщается все больше детей, молодежи и взрослого населения губернии, что является главной целью национальных проектов», - отметила врио министра спорта Лидия Рогожинская.



Лига Губернатора проводится на протяжении года по сезонам: осенний, весенний и летний. Старт проекту был дан Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым 12 июня 2021 года.

Фото: минспорта СО