В губернии состоялся футбольный турнир «Будущее зависит от тебя»

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18 марта в Самаре на базе универсального комплекса «МТЛ Арена» состоялись областные соревнования по футболу «Будущее зависит от тебя», приуроченные к 10-летнему юбилею воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

В соревнованиях принимали участие команды школ-интернатов и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Команды соревновались в двух возрастных группах – старшая (2009-2010 года рождения) и младшая (2011-2012 годов рождения и младше). В составе нескольких команд выступали не только мальчики, но и девочки. Играли по 4 человека в поле и вратарь, количество замен не было ограничено. Матчи проводились в два тайма по 12 минут по правилам мини-футбола.

По результатам группового турнира в старшей группе победителем стала команда «Искра» из Сызрани. Второе место заняла команда «Единство» из Тольятти. Третье место занял «Ровесник» из Самары.

В соревнованиях младшей группы победила «Иволга» из Самары, второе место у команды «Дельфин» из Тольятти, третье – у тольяттинской «Гармонии».

«Я провожу футбольные тренировки для ребят из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Иволга». Тренирую две группы – старших и младших. Всего футболом занимается около 30 ребят, — рассказал тренер команды «Иволга» Михаил Вольнов. – Также в центре проводятся занятия по греко-римской борьбе и шашкам. Благодаря занятиям спортом у ребят корректируется поведение, улучшаются взаимоотношения внутри группы. Ради тренировок они готовы прикладывать усилия и в других сферах, лучше учиться в школе. Это помогает им ставить цели, находить для себя увлечения, а не проводить все свободное время в телефоне. А участие в таких турнирах для них – это и общение, и игровая практика, и возможность улучшить свои футбольные навыки».

Проведение юношеских турниров по футболу способствует вовлечению в занятия спортом детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это помогает им и в социальной адаптации, и в укреплении здоровья. Привлечение населения к систематическим занятиям физкультурой и спортом является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», который реализуется по решению Президента Владимира Путина. В Самарской области работа по развитию спорта, созданию необходимых для этого условий и инфраструктуры ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

Фото: минспорта СО