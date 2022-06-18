В губернии проходят первенства Самарской области по легкой атлетике

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По итогам состязаний будет сформирована сборная команда Самарской области, которая представит регион на чемпионатах и первенствах России.



В этом году соревнования проходят на трех стадионах: в Новокуйбышевске, Самаре и Тольятти.

В первенствах принимают участие около 300 спортсменов: юниоры и юниорки до 20 лет (2003-2004 г.р.), а также юниоры и юниорки до 23 лет (2000-2002 г.р.). Медали разыгрываются в беге на дистанциях 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м, в прыжках в длину, в тройном и в высоту, а также в толкании ядра и метаниях: молота, копья и диска.

Фото: минспорта СО