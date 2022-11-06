В Екатеринбурге завершился чемпионат России по дзюдо

В столице Урала выступили свыше 500 спортсменов из всех федеральных округов России, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Сильнейших дзюдоистов определяли в четырнадцати категориях личного турнира, а также в командных соревнованиях среди федеральных округов РФ. Сборную Самарской области представили 17 атлетов, завоевавшие четыре медали.
Курбонмамадова Дарья(весовая категория до 57 кг) - золото;
Иванова Мария (весовая категория 78+ кг);
Конкина Анастасия (весовая категория до 57 кг) - серебро;
Дашкина Альфия (весовая категория 78+ кг) - бронза.
По итогам личного турнира среди женщин представительницы 63 региона заняли второе место, уступив хозяйкам татами из Свердловской области. На третьем - сборная Краснодарского края.
Фото: минспорта СО