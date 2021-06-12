В День России Дмитрий Азаров дал старт новому турниру по баскетболу 3х3 «BasketNights»

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12 июня, в День России, стартовала Лига Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3 BasketNights. Старт лиге дал Глава региона Дмитрий Азаров, который был одним из инициаторов и идейных вдохновителей проведения соревнований. Первый тур лиги прошел в рамках фестиваля «ВолгаФэст» на набережной Волги.

«У нас стартует новый турнир, которого никогда не было в Самарской области. Наверное, один из самых демократичных видов спорта – уличный баскетбол 3х3. Я рад, что вместе с Федерацией баскетбола, с Камо Погосяном мы реализуем этот проект, который будет проходить не только в Самаре, а уже точно в 4 городах региона. Но я уверен, что этим фестивальным баскетбольным движением будет охвачена вся территория Самарской области», - отметил Губернатор, открывая новый турнир.

В регионе баскетбол является одним из самых любимых и массовых видов спорта: сформировалось большая баскетбольная семья – тех, кто любит баскетбол, играет в него, поддерживает команды. Спортсмены Самарской области занимают призовые места в соревнованиях самого высокого уровня, выстроена система развития баскетбола – от спортивных школ до профессионального клуба «Самара».

«Это замечательный вид спорта, и я думаю, что все вы получаете удовольствие от той динамики, точности, командного взаимодействия, которое можете наблюдать на площадке. Захватывающие матчи, я уверен, будут привлекать к занятию спортом все новых и новых ребят и девчат, потому что физическая культура, здоровый образ жизни - это лучшее, что дано человеку. Я очень надеюсь, что у этого турнира большое будущее», - подчеркнул Глава региона.

Турнир 3х3 BasketNights – это уникальный проект, который открывает возможность поклонникам баскетбола заниматься любимым видом спорта в вечернее время, после работы или учебы вместе с друзьями выйти на площадку и с удовольствием и пользой провести свой досуг.

Соревнования будут проходить с июня по сентябрь с участием любительских команд со всей губернии, среди которых будет 64 мужские команды и 32 женские. В финале летнего сезона будет проведён суперфинал с участием 16 сильнейших мужских команд турнира и «Матч Звёзд турнира».

Пока под эгидой турнира объединены четыре города – Самара, Сызрань, Тольятти и Новокуйбышевск. В дальнейшем география турнира будет расширяться, а количество участников увеличиваться.

«Но сегодня со стартом этого турнира я думаю, что баскетбольное движение, конечно, получит колоссальную поддержку и здесь, на самарских площадках, будут совершенствовать свое мастерство и рождаться новые чемпионы, в том числе олимпийские, – выразил уверенность Губернатор. - Потому что каждая победа в спорте прославляет нашу великую Родину – Россию».