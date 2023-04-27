В Чапаевске пройдет фестиваль ГТО среди семейных команд

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В субботу, 13 мая, на базе спортивного комплекса «Луч» состоится семейный фестиваль, приуроченный к Международному дню семей.

В нем примут участие команды, представляющие муниципальные образования Самарской области.



По итогам состязаний будут определены победители и призеры в личном первенстве в многоборье ГТО (среди мальчиков, девочек, мужчин, женщин и среди лиц старшего возраста), командном первенстве в многоборье ГТО, командном первенстве в эстафете по плаванию, в конкурсной программе.



Лучшая команда с учетом результата четвертого участника (бабушки или дедушки) получит сертификат на участие во всероссийском этапе фестиваля комплекса ГТО среди семейных команд, который пройдет в августе в Санкт-Петербурге.



Заявки на участие принимаются от органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта муниципальных образований Самарской области по почте gaugto-ct@mail.ru в срок до 1 мая.