В Богатовском районе завершился традиционный турнир по футболу «Зимний мяч – Богатое»

На спортивных площадках в районе озера Сызганское в Богатовском районе Самарской области завершился традиционный XXXV турнир по футболу «Зимний мяч – Богатое». В соревнованиях приняли участие 57 команд из Самарской и Оренбургской областей.
Участников и болельщиков приветствовали почетные гости соревнований, в числе которых была заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова. Она отметила, что футбол в нашем регионе действительно самый популярный вид спорта: в него играют и зимой, и летом, он собирает представителей разных поколений.
Соревнования проводились по группам: мужчины старше 18 лет, юноши 17 лет и моложе, ветераны старше 35 лет, женщины без ограничения возраста.
Победителями и призерами стали:
мужчины старше 18 лет
«Восход Ковродел» (Самара)
«Энергетик» (Похвистнево)
«Омега» (Смышляевка, Волжский район)
юноши 17 лет и младше
«Луч» (Чапаевск)
«Нефтяник» (Отрадный)
«Волгарь-1» (Самара)
ветераны 35 лет и старше
«Василек» (Самара)
«Ставрополь» (Ставропольский район)
«Энергетик» (Утевка, Нефтегорский район)
женщины
WomanTeam (Самара)
«СШОР №12-1» (Тольятти)
«Бузулучанка» (Бузулук, Оренбургская область)
Фото: ГБОУ СОШ "Оц" с.Богатое