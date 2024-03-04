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В Богатовском районе завершился традиционный турнир по футболу «Зимний мяч – Богатое»

4 марта 2024 21:08
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В соревнованиях приняли участие 57 команд из Самарской и Оренбургской областей.

На спортивных площадках в районе озера Сызганское в Богатовском районе Самарской области завершился традиционный XXXV турнир по футболу «Зимний мяч – Богатое». В соревнованиях приняли участие 57 команд из Самарской и Оренбургской областей.

Участников и болельщиков приветствовали почетные гости соревнований, в числе которых была заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова. Она отметила, что футбол в нашем регионе действительно самый популярный вид спорта: в него играют и зимой, и летом, он собирает представителей разных поколений.

Соревнования проводились по группам: мужчины старше 18 лет, юноши 17 лет и моложе, ветераны старше 35 лет, женщины без ограничения возраста.

Победителями и призерами стали:

мужчины старше 18 лет
 «Восход Ковродел» (Самара)
 «Энергетик» (Похвистнево)
 «Омега» (Смышляевка, Волжский район)

юноши 17 лет и младше
 «Луч» (Чапаевск)
 «Нефтяник» (Отрадный)
 «Волгарь-1» (Самара)

ветераны 35 лет и старше
 «Василек» (Самара)
 «Ставрополь» (Ставропольский район)
 «Энергетик» (Утевка, Нефтегорский район)

женщины
 WomanTeam (Самара)
 «СШОР №12-1» (Тольятти)
 «Бузулучанка» (Бузулук, Оренбургская область)
 

Фото: ГБОУ СОШ "Оц" с.Богатое

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