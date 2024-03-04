В Богатовском районе завершился традиционный турнир по футболу «Зимний мяч – Богатое»

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На спортивных площадках в районе озера Сызганское в Богатовском районе Самарской области завершился традиционный XXXV турнир по футболу «Зимний мяч – Богатое». В соревнованиях приняли участие 57 команд из Самарской и Оренбургской областей.



Участников и болельщиков приветствовали почетные гости соревнований, в числе которых была заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова. Она отметила, что футбол в нашем регионе действительно самый популярный вид спорта: в него играют и зимой, и летом, он собирает представителей разных поколений.



Соревнования проводились по группам: мужчины старше 18 лет, юноши 17 лет и моложе, ветераны старше 35 лет, женщины без ограничения возраста.



Победителями и призерами стали:



мужчины старше 18 лет

«Восход Ковродел» (Самара)

«Энергетик» (Похвистнево)

«Омега» (Смышляевка, Волжский район)



юноши 17 лет и младше

«Луч» (Чапаевск)

«Нефтяник» (Отрадный)

«Волгарь-1» (Самара)



ветераны 35 лет и старше

«Василек» (Самара)

«Ставрополь» (Ставропольский район)

«Энергетик» (Утевка, Нефтегорский район)



женщины

WomanTeam (Самара)

«СШОР №12-1» (Тольятти)

«Бузулучанка» (Бузулук, Оренбургская область)



Фото: ГБОУ СОШ "Оц" с.Богатое