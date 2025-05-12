«Ура! Победа!»: федерация художественной гимнастики Самарской области приглашает всех желающих на гала-концерт

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Федерация художественной гимнастики Самарской области приглашает всех желающих на гала-концерт, посвященный 80-й годовщине Великой Победы «Ура! Победа!».



Мероприятие организовано в знак глубокого уважения и благодарности ветеранам, павшим и живым героям, чья воля и мужество принесли мир и свободу нашей стране.



В рамках концерта талантливые гимнастки Самарской области продемонстрируют зрителям свое мастерство, очарование и эстетику прекрасного вида спорта, наполненного грацией и подлинным патриотизмом.



15 мая, 16:00

УСЦ «Грация»

Самара, Физкультурная, 116



Вход свободный!

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Фото: минспорта СО