Тяжелоатлеты Самарской области выиграли чемпионат России по спорту слепых

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Тяжелоатлеты Ирина Демасова и Петр Александров выиграли чемпионат России по спорту слепых.



В Екатеринбурге завершился чемпионат России по спорту слепых в дисциплине «пауэрлифтинг-жим». В соревнованиях приняли участие 65 спортсменов из 24 регионов Российской Федерации. Самарскую область представили двое спортсменов, выступающие в весовой категории 90 кг.



Демасова Ирина подняла вес 120 кг и стала победителем, как в личном, так и в абсолютном зачете;

Александров Петр взял вес 167,5 кг, став победителем в личном зачете и бронзовым призером в абсолютном зачете.

Фото: пресс-служба минспорта СО