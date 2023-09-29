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Тяжелоатлеты Самарской области выиграли чемпионат России по спорту слепых

29 сентября 2023 22:55
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В соревнованиях приняли участие 65 спортсменов из 24 регионов Российской Федерации.

Тяжелоатлеты Ирина Демасова и Петр Александров выиграли чемпионат России по спорту слепых.

В Екатеринбурге завершился чемпионат России по спорту слепых в дисциплине «пауэрлифтинг-жим». В соревнованиях приняли участие 65 спортсменов из 24 регионов Российской Федерации. Самарскую область представили двое спортсменов, выступающие в весовой категории 90 кг.

Демасова Ирина подняла вес 120 кг и стала победителем, как в личном, так и в абсолютном зачете;
Александров Петр взял вес 167,5 кг, став победителем в личном зачете и бронзовым призером в абсолютном зачете.

 

Фото:   пресс-служба минспорта СО

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