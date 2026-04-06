«Триумф» из села Васильевка - победитель всероссийских соревнований «Кожаный мяч»

С 31 марта по 5 апреля в Нижнем Новгороде проходил всероссийский этап соревнований по футзалу «Кожаный мяч - школьная футбольная лига».

В соревнованиях девушек 2008-2009 годов рождения победителем стала команда «Триумф» из села Васильевка Ставропольского района Самарской области, тренер Олег Яксонов.

Награду лучшего бомбардира турнира получила Елизавета Фадеева.

Соревнования «Кожаный мяч - школьная футбольная лига» проводится в рамках проекта Российского футбольного союза «Футбол в школе». Команды Самарской области ежегодно принимают в них участие.

Фото Минспорт региона.