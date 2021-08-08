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В спортивном мероприятии приняли участие  18 спортсменов, представляющих  три  коллектива правоохранительных органов.
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Тольяттинские полицейские и общественники приняли участие в соревнованиях по лёгкой атлетике
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Тольяттинские полицейские и общественники приняли участие в соревнованиях по лёгкой атлетике

8 августа 2021 21:15
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В спортивном мероприятии приняли участие  18 спортсменов, представляющих  три  коллектива правоохранительных органов.

Сотрудники тольяттинского гарнизона полиции совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел провели соревнование по легкой атлетике, посвящённое  125-летию Олимпийских игр современности.

«Сегодня мы проведем соревнования под новым девизом Олимпиады. Впервые с 1894 года всем известный олимпийский девиз «Сitius, altius, fortius!» (Быстрее, выше, сильнее!)  изменили. По решению членов международного олимпийского движения, теперь девиз звучит как «Быстрее, выше, сильнее — вместе!» - отметил представитель Общественного совета Антон Просянкин.

В спортивном мероприятии приняли участие  18 спортсменов, представляющих  три  коллектива правоохранительных органов.

В результате упорной борьбы призовые места распределились следующим образом:

1 место – команда УМВД Тольятти;

2 место –команда патрульно-постовой службы полиции Тольятти;

3 место – команда ОГИБДД Тольятти.

Призеры и победители получили заслуженные награды из рук методиста местной тольяттинской организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» майора внутренней службы Натальи Лизько, сообщили в пресс-службе ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

Теги: Мероприятия полицейские соревнования Тольятти

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